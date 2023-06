Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 9 giugno

(Di venerdì 9 giugno 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Mujgan cerca di supplicare Yilmaz, ma lui la sbatte fuori di casa. Incapace di vivere senza di lui, Mujgan convince Behice a portare Kerem Ali nella casa in cui viveva con Yilmaz cosi da restare sola e compiere un gesto estremo, accompagnato da una lettera d’addio. Secondo gli ...

Successivo Fiction & SoapAmaravenerdì 9 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 8 Giugno 2023 Sei Sorellevenerdì 9 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 8 Giugno 2023 Un posto al ...Successivo Fiction & SoapAmaravenerdì 9 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 8 Giugno 2023 Sei Sorellevenerdì 9 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 8 Giugno 2023 Un posto al ...Successivo Fiction & SoapAmaravenerdì 9 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 8 Giugno 2023 Sei Sorellevenerdì 9 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 8 Giugno 2023 Un posto al ...

Anticipazioni Terra amara: Fekeli rinnega Yilmaz e lo caccia dalla villa ILSIPONTINO.NET

Le anticipazioni della puntata di Terra Amara in onda oggi, venerdì 9 giugno, come al solito in onda su Canale5 rivelano che dopo essere stata respinta di nuov ...Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera annunciano brutte notizie per Yilmaz A ...