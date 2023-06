Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | sabato 10 giugno

Amara: Demir e Yilmaz in prigione! Benché in un primo momento sembrasse che Demir non volesse neanche presenziare all'udienza per il processo a Zuleyha , alla fine, invece, si è ...Amara,del 10 giugno: la testimonianza di Demir La testimonianza di Demir vanifica gli sforzi degli avvocati per far uscire Zuleyha. Gli scatti d'ira di Demir e di Yilmaz ...Trame eAmericane Beautiful: Brooke torna alla carica con Ridge ma lui dice NO Brooke ...lei parla e di voler vedere le cose da un punto di vista più maturo e più con i piedi per. ...

Terra Amara, anticipazioni trama 9 giugno: Il destino di Zuleyha pende dalle parole di Demir Movieplayer

Terra amara, l’ex amante di Adnan si trasferirà alla tenuta Yaman Saniye Taskin, nel corso delle prossime puntate di Terra amara, ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 10 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Demir e Yilmaz finiscono dietro alle sbarre. Behice, invece, riesce a salvare Mujgan. Nel frattempo, Ha ...