Ansa | Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Silvioal Sandi Milano. Secondo quanto riporta l’il leader di Forza Italia sarebbe stato accompagnato dalla scorta e non sarebbe in terapia intensiva.era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero. Non è ancora chiaro se siano in corso controlli di routine o siaper un peggioramento della leucemia. SportFace.