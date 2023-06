Animali notturni quelli più e meno noti

Leggi su decogiardino

(Di venerdì 9 giugno 2023)più eQui vi presentiamo la lista completa di tutti i predatoridel mondo: tra loro anche molti insospettabili… Pipistrello Probabilmente l’animale notturno più conosciuto al mondo. Il pipistrello approfitta del firmamento stellato per andare a caccia, è infatti l’unico mammifero in grado di volare ma non si ciba solo di insetti; i pipistrelli che mangiano i frutti fungono da vettori per il trasporto dei semi, mentreche consumano il nettare aiutano nell’impollinazione. Gufo e barbagianni Il gufo è forse l’animale notturno per antonomasia. I gufi sonoper la loro capacità di vedere al buio e di cacciare prede ...