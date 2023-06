Angelo Sormani ci dice il segreto di Nereo Rocco per vincere la Champions League fu Coppa dei Campioni

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ecco uno che se ne intende e che sa come si vince:Italia,delle Coppe,deiIntercontinentale. Le ha conquistate tutte. Anni Sessanta, anni d’oro di un paese in euforia. Lui vi approda dal Brasile, giocava nel Santos Futebol Clube, squadra di modesto lignaggio fino a quando, nel 1954 non trova un tesoro di nome Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, che da bambino palleggiava con un mango perché la famiglia non aveva i soldi per comprargli un pallone. Beh, la storia di Pelé è nota quanto quella dell’uomo: prima c’era l’uomo-scimmia poi l’homo erectus; prima c’erano i giocatori poi è arrivato Pelé. Meno diffusa è la storia del suo compagno di squadraBenedicto, di un solo anno più grande. Nato a Yaù, capitale ...