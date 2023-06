Ancora controlli nelle Rsa | al Vomero struttura con carenze igienico-sanitarie

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodei carabinieriresidenze per anziani di Napoli, dopo il blitz di ieri che ha portato ad alcuni arresti per maltrattamenti. Stavolta, i militari della compagniahanno ispezionato, con i colleghi del Nas e dell’ispettorato del lavoro, insieme con l’Asl, unadi via Luigia Sanfelice: riscontrata la presenza di cinque operatori socio sanitari in nero, cioè senza regolare assunzione e gravicucine. L’attività di refezione è stata quindi sospesa. Sempre i carabinieri, ieri, hanno arrestato sette operatori socio sanitari nell’ambito di un blitz in una casa per anziani nella zona di Chiaia. Lì gli ospiti, tutti di età compresa tra 80 e 100 ...

... ma la cui attuazione non risultaimmediata. La genesi dell'Unione Interstatale L' Unione ... in particolare con l'ascesa di Putin, il quale ristabilì nuovamente idoganali - ...... ma confluisca in un Fondo comune Ue, che deveessere istituito e che sarà gestito dalla ... Stretta deialle frontiere esterne Il secondo punto è quello, caro ai Paesi del Nord Europa, ......esprimere il consenso per l'accesso ai social tramite un processo di certificazione dell'età... dove una legge recentemente approvata vieta l'accesso ai minori di 15 anni e prevede...

Ancora controlli in Rsa a Napoli, carenze igienico-sanitarie - Cronaca Agenzia ANSA

Ancora controlli dei carabinieri, a Napoli, nelle residenze per anziani di Napoli, dopo il blitz di ieri che ha portato ad alcuni arresti per maltrattamenti. (ANSA) ...Il rischio è che l’Italia non sia “sufficientemente capace di rispettare gli obiettivi e i tempi del Piano”, ha detto il ...