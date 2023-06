Amnesty al Senegal | serve un' inchiesta credibile sulle proteste

...- 02 - 19/under - 30 - due - terzi - residenti -- 11474396/ ilmanifesto.it/il -- si - infiamma - per - sonko - scontri - ovunque www..org/en/latest/news/2023/06/- les ...Inè salito a 15 il numero dei morti per le violente proteste scatenate dalla condanna a due ...International , ha denunciato la violenza della polizia e gli arresti arbitrari di membri ...Inè salito a 10 il numero dei morti per le violente proteste scatenate dalla condanna a due ...International , ha denunciato la violenza della polizia e gli arresti arbitrari di membri ...

Senegal, necessaria un’inchiesta indipendente sulle uccisioni dei ... Amnesty International

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...La magistratura del Senegal ha condannato a due anni Ousmane Sonko, politico di riferimento dei più giovani. Che sono scesi in piazza per protestare.