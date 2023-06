Altro che tecnologia | per un reale progresso vanno ridotte le ore di lavoro e aumentati i salari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) di Dante Nicola Faraoni Oggi stiamo assistendo ad una forte accelerazione dell’interesse dei “Grandi Privati” all’uso di tecnologie sofisticate in grado di sostituire in varie funzioni l’essere umano attraverso l’Intelligenza Artificiale. Con il rischio della chiusura dei mercati globalizzati, dovuta agli scontri di colossi commerciali come Usa, Cina, Russia, Europa, le grandi multinazionali occidentali prevedono di far rientrare le produzioni nei loro paesi, ma sono turbate da un unico pensiero: come ovviare all’innalzamento dei costi del? Fino ad oggi potevano sfruttare il basso costo della manodopera dei paesi terzi, ma in patria si ritroveranno i sindacati, con le loro rivendicazioni sui diritti dei lavoratori, aumento deie scioperi. Per chi ha come obiettivo la massimizzazione dei profitti la soluzione che viene spontanea è: “se non ...