Alluvione | Bonaccini | stop a polemiche politiche su commissario

(Di venerdì 9 giugno 2023) "Io penso e voglio credere che il ministro Musumeci sia stato interpretato male e si riferisse in generale alle ricostruzioni che possono essere lunghe anche 9 o 10 anni". Per l'in Romagna "...

... Stefano, a margine del convegno per i 45 anni di Ant a Bologna, dove è tornato sulla nomina del commissario straordinario per l'per il quale il ministro della Protezione civile ...Questo la Regione a guidadovrebbe spiegare. L'in Emilia Romagna, come il terremoto, non poteva essere evitata, viste lei dimensioni e la portata. Ma, come ribadito dal Ministro ...Una settimana fa aveva ironizzato sulla speranza di Matteo Lepore sulla nomina a commissario di Stefano("Lepore è sicuro sarà il governatore Dimostra quanto poco conti il Pd...."),

Alluvione Emilia-Romagna, Musumeci: "Bonaccini commissario Faccia il governatore" Sky Tg24

Danni causati dall’alluvione Ci serviranno nove anni per ricostruire tutto. Questo il tempo ipotizzato dal ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, che ha aggiunto anche che i danni potevano ...Costruire il maxi-allevamento Fileni a Maiolo significa perseverare in errori dalla portata devastante. I drammatici eventi verificatesi in Emilia Romagna hanno mostrato, come già descritto, tutte le ...