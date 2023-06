(Di venerdì 9 giugno 2023) Per la prima volta nella storia deioff iniziata nel 1976 - 77 lascudetto si gioca tra le stesse squadre per il terzo anno di fila. Simmenthal e Ignis Varese giocarono tre spareggi ...

Allenatori, play e veterani “da 3”: Milano-Bologna, parte la finale più bella che c’è La Gazzetta dello Sport

Olimpia-Virtus, per la prima volta nella storia, la stessa finale si ripete per il terzo anno di fila. Oggi alle 20.30 gara-1 al Forum di Milano ..."E' lui il nuovo allenatore": annuncio a sopresa del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Ecco cosa sta succedendo ...