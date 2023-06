Allarme overtourism | il turismo di massa è insostenibile Qualche esempio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 giugno 2023) Strade veneziane a senso unico, treni per le Cinque Terre presi d’assalto o prezzi dei traghetti per l’arcipelago campano alle stelle. Queste sono tutte conseguenze tangibili deldi, quel fenomeno in cui un’elevata affluenza di visitatori supera la capacità di accoglienza del luogo e la tutela dell’ambiente, creando congestione e numerosi inconvenienti per le comunità locali. Gli impatti negativi di questo fenomeno riducono il beneficio economico che solitamente deriva dal. Le cause del sovraffollamento turistico Le immagini di folle di persone che si accalcano davanti a monumenti, edifici, quadri o spiagge sono diventate comuni e fotografano la situazione in molte delle località più affascinanti del pianeta, da Venezia a Parigi, da Amsterdam alla Polinesia Francese, dalle Isole Canarie alle Cinque ...