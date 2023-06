Alla 24 Ore di Le Mans sono tornate le Ferrari

... che sarebbero stati commessi principalmente nel corso dellenotturne e, in alcune circostanze, ...25 carabinieri e 11 autovetture e sono state eseguite anche cinque perquisizioni finalizzate...Il MEF ha infatti annunciato i risultai preliminarichiusura del collocamento sul MOT, alle13 di oggi 9 giugno, indicando che la raccolta ha raggiunto un importo complessivo di 18,191 ...L'agenzia di stampa Il Sole 24Radiocor declina ogni responsabilita' in ordineveridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con ...

Ferrari in pole alla 24 Ore di Le Mans dopo 50 anni Il Sole 24 ORE

Agenzia ROMA (ITALPRESS) – Con la serie limitata A110 R Le Mans, Alpine rende omaggio alla piú importante gara di endurance del mondo, in occasione del suo centenario. Dagli… Leggi ...I motori si accenderanno venerdì mattina alle ore 9:00, quando inizierà il primo turno di libere, ma per gli appassionati parte già oggi su Sky e in streaming su NOW Gran Premio d’Italia in… Leggi ...