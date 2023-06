(Di venerdì 9 giugno 2023) È tempo di pagella per. L’imprenditore ediè stato valutato da una giuria davvero particolare: la piccola, la figlia della coppia nata cinque anni fa. Che ha deciso mettere nero su bianco il suo giudizio, specificando gli ambiti nel quale ileccelle e quelli nei quali dovrebbe migliorare. Il risultato?a pieni voti. Secondo la valutazione della bambina, infatti,è unperfetto al 90%. Un ottimo risultato con il quale la coppia si appresta ad allargare la famiglia., infatti, è in attesa del secondo figlio. E, per festeggiare, la famiglia si è regalata un babymoon di lusso in ...

Huffman è uno dei due co - fondatori - l'altro è- ed è CEO dal 2015. PUBBLICITÀ E NON SOLO Gran parte delle entrate di Reddit proviene dalla pubblicità , anche se di recente il ...Serena Williams, già madre di una bambina,OlympiaJr., sta infatti aspettando il secondo figlio con il marito. L'ex star del tennis internazionale aveva dato ...Tuttavia c'era una persona che l'ha saputo prima di tutti (o quasi): la prima figlia Olympia , avuta nel 2017 dall'imprenditore del tech. Ma come ha preso la piccola la notizia che ...

Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, è un papà promosso al 90%. Parola di Olympia AMICA - La rivista moda donna

Bologna, 6 giugno 2023 – Vacanze italiane per Serena Williams e il marito che nei giorni scorsi hanno fatto tappa anche sotto le due torri. Un visita a Bologna che non poteva non includere un tour gas ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serena Williams in vacanza in Italia pubblica sui social una sua foto col pancione ...