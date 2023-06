Alexej von Jawlensky e l’arte della geometrizzazione del volto

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ventidue dipinti in tutto per ripercorre gli anni trascorsi dall’artista russovon(1864-1941) nel Canton Ticino. In una sola stanza dalle pareti verde pisello, il Lac di Lugano propone uno spin-off esemplare all’internosua esposizione permanente. È l’ennesima lungimirante azione che mette in relazione il territorio che ospita il museo con il suo passato, all’inizio del XX secolo così marcato da sostenuti flussi migratori: di questa storia,è certamente uno dei protagonisti. Nato nel 1864 da un colonnello dell’armata russa,vonrisiede a Mosca e poi a San Pietroburgo. All’inizio del nuovo secolo viaggia per la Francia, dove nel 1906 espone i suoi lavori al Salon d’Automne. Soggiorna anche a Bordighera e poi a Monaco. Tra i fondatori ...