Aldo Serena | «Vicini trovò solo tre rigoristi per Italia-Argentina | io e Donadoni fummo aggiunti»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 giugno 2023)a Speciale Calciomercato di Sky racconta i rigori di90, quando decisivi furono gli errori die dell’attaccante di Montebelluna. «A Napoli mi lasciai prendere dalla tensione perché non sapevo di essere tra i cinque. Io mi sedetti a terra e pensai: “adesso i miei compagni mi portano in finale”. Invecevenne da me e mi disse che ne aveva trovatitre. Perché qualcuno non se la sentiva, qualcun altro aveva dolore. Io dissi: “mister faccia un giro poi magari torni da me”. Luiun quarto, che poi era(l’altro che sbagliò) e vidi che si avvicinava verso di me e a quel punto…». L'articolo ilNapolista.