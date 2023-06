“Alcune affermazioni sono lesive” | la Rai contro il conduttore | bufera in corso

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 giugno 2023) La Rai ha deciso di prendere le distanze dalle recenti dichiarazioni fatte da un notoitaliano: grandissime polemiche.giorni di grande tensione in casa Rai a seguito delle dichiarazioni di uno dei conduttori più conosciuti in Italia. Le sue parole, oltre a generare una forte discussione, hanno spinto l’emittente ad una forte e decisa presa di posizione. Presa ufficiale della Raiil– Twitter – CheNews.itL’ultimo periodo vissuto dall’emittente di viale Mazzini non è stato affatto semplice visti i tanti cambiamenti in. Tra chi è sicuro dell’addio agli ingressi probabili,tante le voci circolate.hanno riguardato Claudio Lippi e proprio l’artista ha generato non poche discussioni dopo un suo recente ...