Alcaraz | «Avevo i crampi ovunque | la tensione di giocare con una leggenda come Djokovic»

(Di venerdì 9 giugno 2023)conquista la finale del Roland Garros. Batutto Carlosin semifinale con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1. I punteggi degli ultimi due set suggeriscono che qualcosa non è andato per il verso giusto allo spagnolo. Infatti alla fine del secondo game del terzo set ha accusato pesantialla mano destre a al quadricipite.ha anche chiesto l’intervento del fisioterapista del torneo. La scelta, per regolamento ha comportato la perdita automatica del successivo game di servizio. Il giovane tennista, numero uno al mondo, è rimasto in campo nonostante l’infortunio che, di fatto, non gli ha permesso dial suo livello. In questo modo, in evidente difficoltà dopo la vittoria del primo set, ha potuto conquistare la finale del torneo. Nella conferenza ...

: "Sono deluso.i crampi in ogni parte del corpo" 'È stata davvero dura per me. Sono deluso dal fatto sia capitata una cosa del genere in una partita come questa. Arrivavo a questo match ...... comedetto già in un'altra circostanza, non è pienamente consapevole di sé. Quando accade questo, tende ad arretrare e a dare campo al suo avversario e con giocatori del calibro dinon ...Forse il mio atteggiamento non era quello giusto; ho dato tutto quello chealtrimenti non ... Lo stesso Carlos, poco dopo essere diventato n.1 del mondo per la prima volta, ammise in ...

Roland Garros 2023, day 13 – Carlos Alcaraz sull’infortunio “La ragione principale é stata la tensione” tiebreaktennis.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:33 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della semifinale del Roland Garros 2023 tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Grazie per aver seguito l'attes ...Novak Djokovic è il primo finalista dell'edizione 2023 del Roland Garros. Il serbo, in tre ore e 23 minuti, batte Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1. L'incontro, in realtà, è tale fino ...