Alain Touraine è morto a Parigi | aveva 97 anni il sociologo della teoria dell' azione sociale

PARIGI - Dopo aver trascorso tutta la vita a studiare con passione meccanismi, trasformazioni e contraddizioni della nostra società,, si è spento a 97 anni: lo ha annunciato la famiglia al quotidiano Le Monde . L'intera cultura francese saluta la memoria del celebre sociologo specialista dei movimenti e dell'azione ...Il sociologo francese, figura di spicco della scena intellettuale internazionale, celebre teorico della società postindustriale, è morto stamani a Parigi, all'età di 97 anni. L'annuncio della scomparsa è ...All'età di 97 anni è morto la scorsa notte il sociologo, direttore degli studi all 'Ecole des hautes études en Sciences sociales Autore di molte opere sulle questioni sociali, era uno dei più importanti e noti intellettuali della sinistra ...

Alain Touraine, morto il sociologo della realtà post-industriale la Repubblica

È morto a 97 anni Alaine Tourain, uno dei più importanti sociologi contemporanei. Era nato in Francia, a Hermanville-sur-Mer, e aveva insegnato per anni ...All'età di 97 anni è morto la scorsa notte il sociologo Alain Touraine, direttore degli studi all 'Ecole des hautes études en Sciences sociales Autore di molte opere sulle questioni sociali, era uno d ...