Al via la XXXI edizione della rassegna letteraria “Positano Mare | Sole e Cultura”

Il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Valenza, chiamato "La città dell'Oro", sta realizzando la riqualificazione di corso Garibaldi, di piazzaMartiri, diPo, per rendere più attraente ......delanniversario della strage di Capaci, molteplici iniziative di ricordo hanno animato la città di Palermo in diversi punti della città vedendo come luoghi principali la Stele di Capaci,...Il 23 maggio del 2023 ricorre ilanniversario delle stragi di Capaci e diD'Amelio. In tale occasione, l'Istituto 'G. Carducci' di San Cataldo svolge un'attività in ricordo di coloro che, ...

Al via la XXXI edizione della rassegna letteraria "Positano Mare ... Il Vescovado Notizie

"Positano apre le porte alla XXXI Edizione di "Mare Sole e Cultura", un appuntamento consueto della nostra estate, un salotto letterario di respiro internazionale che continua a distinguersi e ad ...Ascolta l'articolo Martedì 23 maggio 2023, XXXI anniversario della Strage di Capaci, le alunne e gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del Plesso di Santa Venere dell’I.C. G. M ...