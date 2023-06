Al padre della bambina morta in auto contestato l' omicidio colposo 

Leggi su agi

(Di venerdì 9 giugno 2023) AGI - I pm di Roma contestano l'colposo albimba di 14 mesi trovatanella suamercoledì scorso a Roma. L'accusa è legata al fatto che il seggiolino presente nell'non era munito del dispositivo antiabbandono che è diventato obbligatorio in Italia da alcuni anni per i bambini al di sotto dei 4 anni di età. I magistrati, che coordinano le indagini dei carabinieri, hanno disposto l'psia sul corpopiccola, ma secondo una primissima ipotesi il decesso potrebbe essere legato al collasso causato dalle alte temperature all'interno dell'abitacolo. Secondo quanto si apprende, inoltre, l'era munita di vetri oscurati e per questo, forse, nessuno ha notato per ore la presenza ...