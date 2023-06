Al mercato di Saronno arriva la raccolta differenziata

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 9 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da mercoledì 7 giugno aentrerà in vigore una nuova modalità didei rifiuti nelcittadino che intende incentivare in maniera significativa laanche in questo luogo, analogamente a quanto avviene da molti anni in maniera efficace in tutto il territorio comunale. Laaldi... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...