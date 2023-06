“Aiuto | ci sono gli alieni nel mio giardino” La polizia arriva sul posto e riprende tutto | “Non era una creatura umana | era alta 3 metri” Il video è virale

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Ciglinel mio. C’è una persona di 2e mezzo e oltre ad essa un’altra all’interno del cortile. Ha grandi occhi e ci sta guardando. É ancora lì”. Così, alcuni abitanti di Las Vegas, in California, hanno detto chiamando allarmati la. La stessa che, ipotizzando si trattasse di uno scherzo, è giunta sulsenza troppa convinzione ma si è dovuta poi ricredere. Infatti, gli agenti, una voltati sul luogo, hanno capito subito che c’era qualcosa di strano e con la loro bodycam hanno ripreso quella che a tutti gli effetti è una scena con dei protagonisti non meglio identificati. L’area del presunto avvistamento di Ufo è stata perquisita e i testimoni interrogati. I fatti risalgono al 30 aprile scorso ma solo in queste ore il filmato ...

...accrescendo con il passare degli anni (grazie a nuovi strumenti scientifici e a nuove teorie) ciancora moltissimi segreti chenascosti là fuori e che attendono di essere svelati. Un...Nel nostro Paese, l'organizzazione è attiva con 'Obiettivo Italia', in particolare a Napoli, dove durante la pandemia le richieste d'aumentate del 40%. Oltre 8mila famigliestate ...... l'affitto, il pagamento di mutui, le bollette, i cui costicresciuti notevolmente", ... La cancellazione sta portando a un aumento delle richieste di". "L'8x1.000 consente di dare una ...

Un aiuto concreto per l’Emilia-Romagna, il racconto di una nostra ... Greenpeace

Per la fideiussione si sono impegnati i soci come già sapevamo secondo un accordo ... Il manto erboso del “Recchioni” è in ottime condizioni aiutato dalle frequenti piogge, tra pochi giorni ospiterà ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Diga di Kakhovka, Kiev: 5 morti e 13 dispersi in inondazioni. LIVE ...