Ail | prende il largo la velaterapia ‘Sognando Itaca’ per pazienti ematologici

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, torna a spiegare le vele, iniziativa che, nata come un’attività di riabilitazione psicologica perattraverso la pratica della vela, quest’anno allarga i suoi orizzonti aprendosi a tante altre attività volte alla riabilitazione psico-sociale. Il progetto, promosso dall’Associazione italiana lotta contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail) è dedicato, in questa edizione, al tema ‘Ambiente e salute’, che lega stile di vita e scelte alimentari del paziente alla riabilitazione psicosociale. Il percorso previsto dal 10 al 23 giugno lungo l’Adriatico prevede, tra le attività in programma in 9 porti, oltre alla, arteterapia, musicoterapia, ginnastica dolce. ...