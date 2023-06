Aggredisce un' infermiera per violentarla | l' orrore del pakistano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un ventiduenneresidente a Pordenone è finito in carcere per violenza sessuale e lesioni personali: è accusato di aver tentato di violentare un'di ritorno dal lavoro, picchiandola e strappandole di dosso i vestiti

Paziente: il motivo . La reazione dell'ospedale Di Venere di Bari . A Napoli un altro caso simile . Paziente: il motivo. Come riportato dall'Azienda ...

Un ventiduenne pakistano residente a Pordenone è finito in carcere per violenza sessuale e lesioni personali: è accusato di aver tentato di violentare un'infermiera di ritorno dal lavoro, picchiandola ...Si tratta di un pakistano regolarmente soggiornante in Italia, ora rinchiuso nel carcere di Gorizia; la 48enne è finita al pronto soccorso ...