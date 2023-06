Agenda Sud | la Flc Cgil boccia il piano di Valditara | “Piano estemporaneo e parziale | anche le modalità sono inadeguate”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha annunciato un progetto straordinario per il sud dell'Italia, in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardanti l'abbandono scolastico, il disagio giovanile e le disuguaglianze presenti nel sistema di istruzione. Tuttavia, le critiche non sifatte attendere. L'articolo .