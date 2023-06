AEW | E’ davvero possibile KENTA vs CM Punk a Forbidden Door? Le ultime

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 giugno 2023) CMè prossimo al ritorno in AEW durante la premiere di Collision, show che si terrà il prossimo 17 giugno a casa del Best in the World, a Chicago.tornerà dunque alla corte di Tony Khan dopo quasi un anno, giusto in tempo per, PPV in programma a fine mese. Ed il boss AEW starebbe pensando ad un vero e proprio (ennesimo) dream match per lo show crossover con la NJPW. Discusso internamente CMvs, ci sono chance che accada? Il report Toronto, il prossimo 25 giugno, ospiterà dunque la seconda edizione del PPV AEW-NJPW. Secondo Fightful Select, la AEW ha chiesto alla NJPW di poter bookare, detentore dello STRONG Openweight Championship, per l’evento ed è stato discusso ...