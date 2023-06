Addio a Pier Francesco Forleo | morto a 62 anni Il Principe dei Diritti Sportivi e genero di Mara Venier

Forleo era direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai Leggi anche/ Claudio Lippi tenta Meloni: 'Basta gay in tv'. La Rai: 'Non ti vogliamo'Francesco Forleo, genero di Mara Venier e dirigente Rai: aveva 62 anni. Il direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai,Francesco Forleo , è scomparso a Roma la scorsa notte.Sia Dario Franceschini cheFerdinando Casini lo ricordano come 'un maestro per intere generazioni', impegnato a tener alta 'la voce del cattolicesimo democratico come parte della cultura ...Il direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai,Francesco Forleo, è scomparso a Roma la scorsa notte. Ne dà notizia viale Mazzini in una nota. 'La perdita diFrancesco Forleo - affermano la presidente Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato, Roberto Sergio - ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza ...

Addio Pier Francesco Forleo, direttore dei Diritti Sportivi Rai Primaonline

Apple TV+ ha annunciato una serie tv dedicata alla vita di Lionel Messi, il calciatore campione del mondo nel 2022. Si tratta di un... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...Addio a Pier Francesco Forleo, genero di Mara Venier e dirigente Rai: aveva 62 anni. Il direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, Pier Francesco Forleo , è scomparso a Roma la scorsa notte ...