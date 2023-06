(Di venerdì 9 giugno 2023), attaccante del Lille, potrebbe presto trasferirsi al club di Doha, Al Sadd. Ilriceverà una. CALCIOMERCATO. L’esterno d’attacco algerino,, potrebbe fare i bagagli e lasciare il Lille dopo una sola stagione per trasferirsi in, con ilpronto a beneficiare di unaDIREZIONE: ACCORDO VICINO CON AL SADD Secondo quanto riferisce il noto giornalista francese Samir Djabali,sarebbe vicino a concludere un accordo con l’Al Sadd, squadra di Doha. Questo spostamento avviene dopo che l’attaccante ...

Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Napolipotrebbe lasciare il Lille dopo una sola stagione per trasferirsi in Qatar. L'esterno d'attacco algerino, secondo quanto riferisce il giornalista francese Samir Djabali, sarebbe vicino ad ...Dieci mesi fa, visto che i rapporti sono buoni, al Lilla c'è andato, esterno che al " Maradona " s'è fatto vedere poco, raramente, ed è diventato un rimpianto per quello che poteva essere ...... il primo è sempre Gregoire Defrel, attaccante francese del Sassuolo che conosce bene il club genovese, oppure il franco algerino, di proprietà del Napoli che fece scintille due anni fa da ...

Adam Ounas verso il Qatar: Percentuale sulla Vendita al Napoli napolipiu.com

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...