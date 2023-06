Adam Cole sfida MJF | il commento di All About Elite!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel corso dell’ultimo episodio di Dynamite abbiamo assistito ad un colpo di scena:ha reso note le sue ambizioni titolate andando a confrontare il campione del mondo MJF in un caldissimo botta e risposta al microfono. I due si affronteranno nel prossimo episodio di Dynamite in un World Title Eliminator Match. Come ogni settimana Massimo Del Prete e Paolo Asse (Zona Wrestling), in compagnia di Ernesto Bosio (World Wrestling) e Filippo Cenerini (iWrestling Pills), hanno avuto modo di commentare la puntata in quel di AllElite. Ricordiamo che la trasmissione dedicata all’analisi di Dynamite e del mondo AEW a tutto tondo va in onda ogni giovedì alle 18.30 su Open Wrestling TV (Twitch) ed in replica su YouTube e Spotify. La puntata di AllElite