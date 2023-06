Accordo migranti | occhio alla fregatura | puzza di “Malta”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Zuppa di Porro.europeo sui: io non ci ho capito niente. Ma come sempre questi compromessi portano a poco: vi ricordate? Fatstiche le teste pensanti di Gedi: ieri aprono con intervistone ad Amato sulla Meloni che si deve distinguere da Orban e oggi titolano La meloni si allontana da Orban. Rep è fiddata con gli spazi Rai, e ci apre il giornale, visto che sarebbero della Meloni e chi ti fa il fondo? Corrado Augias, uno stipendiato Rai in quota Gedi. Pd in ballo: per la meli voglono Gentiloni presidente, per Ricolfi una strategia c’è e un favoloso tempestini su Cochita che scarica Elly. L’Anac contro il ponte delle stretto e si fa intervistare dal Fatto: cerasa lo smonta in quattro battute. Ferrara e lo scetticismo sul pride. Bibbiano e i bambini sottratti alle famiglie che Giordano non dimentica. e travaglio pure ...

'Bruxelles sta abusando del suo potere . Vogliono ricollocare iin Ungheria con la forza , è inaccettabile'. Così il primo ministro ungherese Viktor Orbán commenta l'in extremis raggiunto al Consiglio Affari interni dell'Ue sul Patto migrazione e ...L'prevede l'obbligo di solidarietà ma non di ricollocamento. Per ogninon ricollocato bisogna versare una compensazione di 20 mila euro.L'Europa ha raggiunto unsul nuovo Patto sulla migrazione, dopo 12 ore di negoziato e 2 tentativi di voto. I ministri ...sostegno hanno dato il via ad una riforma sulla gestione deiche ...

Migranti, Orban contro l'accordo: "La Ue abusa del suo potere" TGCOM

Agenzia 'Non è gioco a somma zero, ormai mancano pochi metri' – “Sono passati quasi tre anni dalla presentazione della mia proposta, è stata una maratona, ora abbiamo 100 metri ancora… Leggi ...I ministri degli Interni dell'Ue hanno approvato il Patto per le migrazioni e per l'asilo. "Grazie per l'ampio sostegno ai pacchetti", ha commentato la ministra svedese per le… Leggi ...