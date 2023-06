Accoltellamento Francia | 2 dei 4 bambini in gravi condizioni a seguito dell' attentato ad Annecy

È l'ultimo di una lunga serie l'avvenuto ad Annecy per mano di un rifugiato contro una scolaresca e un anziano. L'arma da taglio è il principale strumento di violenza e pone domande su gang e immigrazione.Come sua abitudine, Lollobrigida ha parlato di tutto a partire dall'choc a Annecy,. 'Solo con le indagini capiremo se si tratta di un folle o di estremisti islamici che hanno ...sotto shock e condanna unanime per l'attacco all'arma bianca messo a segno in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, da un giovane uomo siriano che ha ferito quattro bambini e due ...

Francia, attacco in un parco ad Annecy: sei accoltellati, gravi 4 bambini Sky Tg24

Perizia psichiatrica e detenzione prolungata per il siriano autore dell'accoltellamento di giovedì, che aveva chiesto asilo anche in Svizzera - Il presidente Macron in visita all'ospedale di Grenoble ...Parigi, 9 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Due dei bambini feriti nell’accoltellamento di ieri ad Annecy, nelle Alpi francesi, restano in pericolo di vita. Lo ha reso noto il governo di Parigi. Il ...