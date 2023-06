Aaron Durogati e il parapendio | «Il mio mondo visto in volo»

L'Italia sarà rappresentata da, di Merano, vincitore di due coppe del mondo e reduce dai mondiali di parapendio in Francia, da Nicola Donini di Molveno (Trento), pilota versatile tra ...L'Italia sarà rappresentata da, di Merano, vincitore di due coppe del mondo e reduce dai mondiali di parapendio in Francia, da Nicola Donini di Molveno (Trento), pilota versatile tra ...L'Italia sarà rappresentata da, di Merano, vincitore di due coppe del mondo e reduce dai mondiali di parapendio in Francia, da Nicola Donini di Molveno (Trento), pilota versatile tra ...

Salewa e Red Bull insieme per la Hike & Fly Red Bull X-Alps Outdoor Magazine

A Kitzbühel, in Austria, inizia la decima edizione della biennale X-Alps, la gara di hike & fly che abbina escursionismo al volo in parapendio più dura al mondo.L’8 giugno da Kitzbühel in Austria avrà inizio la decima edizione della biennale X-Alps, ben nota come la gara di hike & fly, vale a dire escursionismo abbinato al volo in parapendio, più dura al mond ...