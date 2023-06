A Vienna un ' vertice' che ci piace | quello dei pacifisti

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un "" che ci. Per chi ci partecipa, per le finalità che lo anima. La diplomazia dei popoli contro quella delle armi. ADa una nota di Rete Italiana Pace e Disarmo: " Sono già oltre ...

... è tra i promotori deldi. Il gruppo promotore comprende anche l'International Peace Bureau (Premio Nobel per la Pace 1910), Codepink, la World Assembly of Struggles and Resistances of ...Tra i promotori deldianche la coalizione italiana "Europe For Peace", composta da circa 600 organizzazioni che ha promosso nei mesi scorsi le manifestazioni nazionali di Roma e le ...Tra i promotori deldi, figura anche la coalizione italiana 'Europe For Peace', composta da circa 600 organizzazioni ed organizzatrice nei mesi scorsi delle manifestazioni nazionali di ...

Pace in Ucraina, a Vienna il vertice internazionale della società civile Avvenire

Da una nota di Rete Italiana Pace e Disarmo: ” Sono già oltre 400 i partecipanti in presenza registrati, e molti di più sono quelli che seguiranno da remoto i lavori del Vertice Internazionale dei Pop ...Oltre 400 i partecipanti in presenza per un contributo "dal basso" a percorsi di pacificazione: subito un cessate il fuoco per negoziati condivisi. Per l'Italia c'è la coalizione "Europe for peace" ...