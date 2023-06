"A Roma è emergenza sanitaria". E ora anche Gualtieri apre gli occhi

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'allarme dei medici del Lazio è chiaro: "La città è sporca, rischio zecche e infezioni per i bambini". Il sindaco si autocondanna, ma solo in parte

... Paola Frassinetti, a margine del convegno dal titolo 'Dall'all'alleanza educativa. Liberare l'energia dei giovani italiani da trappole, disagi e dipendenze', tenutosi apresso la Sala ......, Milano e Parma. Sabato 17 Giugno gran finale in città con 1000 Miglia The Night: sul palco ... sostiene nell'la raccolta fondi per i Paesi Alluvionati lanciata dal Giornale di Brescia: ...Tragico il Comune di Ravenna, secondo in Italia dopo, che, avendo cementificato