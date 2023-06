A Le Mans bastano 24 ore per aggiudicarsi uno splendido Rolex Daytona

(Di venerdì 9 giugno 2023) Normalmente, quando si pensa alle follie che la gente farebbe pur diun, si pensa alle liste di attesa e alla possibilità di aspettare anni per ottenerlo. La buona notizia, oggi, è che c’è un’altra strada che rende possibile averlo in 24 ore esatte. La “cattiva” è che si tratta di un’opzione piuttosto complessa, ovvero: vincere la più antica e complessa gara automobilistica di endurance, la 24 Ore di Les. Un Oyster Perpetual Cosmographin acciaio e con speciale fondello inciso è infatti il premio che si aggiudicherà il team vincitore della gara che quest’anno festeggia i suoi 100 anni. Ilper i 100 anni di LeUna sfida epica Probabilmente non serve essere fissati con i motori per sapere che si ...

La 24 Ore di Le Mans 2023 sarà tutta rossa, almeno alla partenza. E’ questo il verdetto dell’hyperpole dell’edizione del ...Qui la chiamano follia del centenario. Sarà la cifra tonda, sarà il richiamo del ritorno della Ferrari a lottare per l’assoluta dopo mezzo secolo o più semplicemente è la sfida in atto per il trionfo ...