A chi si rivolge? Di quale Paese sta parlando? Mughini show | come massacra in diretta Elly Schlein | | Video

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si parla dello scontro a distanza tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pda da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 9 giugno, e Giampierolancia un siluro contro la leader dem: "Non capisco lei a chi sioggi. L'unica cosa che le ho sentito dire di concreto è che chi paga le tasse dovrebbe pagarne di più. Capisci?". Meloni e Shlein, scontro a distanza tra le leader Secondo Giampirol'unica cosa concreta detta dae che chi paga le tasse dovrebbe agarne di più: "Non capisco di chestia"#StaseraItalia pic.twitter.com/y4eWkVO0Dq — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 9, 2023 "Io sono un borghese che vive del suo lavoro e sono ...

'Dobbiamo ascoltare i cittadini in generale eci ha dato fiducia. Anche e soprattutto quando ci ... anche, ai tanti bravi e competenti amministratori locali sardi a cui il partito sicon ...SIL'opportunità di prendere parte a Smau Milano 2023 è riservata a startup/Pmi in possesso dei seguenti requisiti: sede legale e/o operativa in Regione Calabria; contenuto innovativo ...Riflettendo sulle parole del brano del Vangelo di Giovanni, che Gesùai suoi discepoli, di ... Spinillo: "si nutre di questo pane, in cui è presente tutto l'amore donato, vive davvero in ...

Sei una Startup/PMI innovativa calabrese Partecipa da ... Calabria Europa

Da Zingaretti l’alleato a Bonaccini l’ex rivale non c’è dirigente del Pd che non ripeta il leit-motiv d’ordinanza: “Nessun tiro al bersaglio sulla nuova segretaria. I problemi sono altri”. Parole dovu ...