“A 13 anni i coach volevano entrarmi nel letto” | la dura testimonianza di Sara Ventura

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 9 giugno 2023), oggi 47enne, ha dedicato 20della sua vita al tennis professionistico, uno sport e un percorso che le ha dato tanto ma che l’ha anche segnata dentro. Dopola tennista ha deciso, infatti, di raccontare gli abusi e molestie subitinte la sua carriera, e iniziati quando a soli 13iltentava di entrare nel suo. “A volte, in trasferta, dividevo la camera con l’allenatore. Lo facevo per risparmiare, ma dovevo stare attenta che, di notte, andasse tutto bene”, spieganell’intervista a Nina Verdelli per Vanity Fair, dove ha raccontato degli “Abusi di ogni tipo”, iniziati quando era solo una ragazzina. “Con le altre tenniste, ragazze un po’ più grandi. Mi dicevano: eh sì, funziona così, ci ...