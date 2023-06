37 aerei militari cinesi hanno violato lo spazio aereo di Taiwan

La Raf: "Glirussi non hanno rispettato le norme internazionali ma sono rimasti nello spazio aereo internazionale e hanno volato in modo corretto"di Gb e Svezia , Typhoon e Gripen, si sono levati in volo ieri sera per intercettare dueda ricognizione russi, un Su - 27 e un Il - 20, mentre volavano nei pressi dello spazio ...... saranno coinvolti 25 Paesi, 250e circa 10.000 persone. Una operazione senza precedenti, che ... realizzando dall'inizio dell'anno alcune esercitazioniinsieme a Russia e Sudafrica , ...L'ambiguità della Cina è ormai manifesta da tempo ma negli ultimi giorni sta raggiungendo l'apice con Pechino che ha inviato 37sullo Stretto di Taiwan e sancito un accordo con Cuba ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di venerdì 9 giugno: parte la controffensiva di Kiev ...