24 Ore di Le Mans | da Toyota a Alpine fino a Porsche Ecco tutti i bolidi di domani

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nella settimana della mitica 24 Ore di Le, giunta alla sua centesima edizione, arriva un’infornata di prototipi ad altissime prestazioni come non si vedeva da qualche tempo a questa parte. Ad aprire l’adrenalinica sfilata diè laMission X, che celebre i 75 anni della marca di Stoccarda e si configura come una finestra sul futuro delle hypercar, fatto di powertrain elettrici e stretta parentela con le vetture da corsa endurance. La Mission X è lunga 4,5 metri (con un passo di 2,73 metri), alta meno di 1,2 metri e poggia cerchi da 21?. La sua architettura sfrutta una monoscocca di fibra di carbonio, materiale che la fa da padrone anche all’interno, dove spicca il volante di foggia quadrangolare e la strumentazione digitale poggiata direttamente sul piantone di sterzo. Al passeggero, invece, è dedicato un pannello per ...