24 Ore di Le Mans 2023 | Toyota | Ferrari inarrivabile per la pole ma conta la gara

(Di venerdì 9 giugno 2023)è proiettata sull'obiettivo più importante tra tutti , la, in un avvicinamento alla 24 Ore di Lepiù complesso del solito. Prima l'intervento del BoP a rivedere al rialzo il peso ...

Guarda anche Endurance Ferrari, a Leper la storia: dopo 50 anni è di nuovo pole A Lela ... realizzando una doppietta sul giro secco divenuta storia alle20.30 e che fino a pochi giorni ...Toyota è proiettata sull'obiettivo più importante tra tutti , la gara, in un avvicinamento alla 24di Lepiù complesso del solito. Prima l'intervento del BoP a rivedere al rialzo il peso della GR010 Hybrid (come anche della Ferrari 499P), poi la scoperta di un bilanciamento nei test non ...Ferrari 499P imprendibili nella Hyperpole La Ferrari ha dominato la Hyperpole dell'edizione del Centenario della 24di Le. Le 499P hanno colonizzato la prima fila con Antonio Fuoco capace addirittura di scendere sotto il muro dei 3'23' nonostante abbia trovato traffico nel terzo settore, quello più ...

Il calendario 2024 del WEC sarà composto da 8 eventi, tra cui Imola che prenderà il posto di Monza. Tornano Interlagos e Austin. Si partirà in Qatar il 2 marzo.Di Edoardo Nastri Doppietta Ferrari nella Hyperpole della 24 ore di Le Mans, secondo tempo per l’altra 499P guidata da Pier Guidi La Ferrari fa doppietta nelle… Leggi ...