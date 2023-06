13enne si impossessa della carta di credito dei genitori e spende oltre 60mila dollari in videogames La mamma disperata | “Ci restano solo 7 centesimi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lavori anni, fai sacrifici per mettere da parte qualche soldo e tua figlia ti prosciuga il conto in banca. Per cosa? Dei giochi sul cellulare. Secondo quanto racconta Elephant News, un canale televisivo regionaleprovincia di Henan (Cina), una ragazzina di 13 anni ha prosciugato i risparmi dei suoindo 64.000in giochi per il cellulare dopo esser riuscita a carpire i datidimadre. La donna, Gong Yiwang, ha raccontato ai media di aver scoperto la folle spesafiglia dopo la telefonata di un insegnante del collegio, che temeva che la bambina fosse dipendente dai giochi dello smartphone. Andata in banca, l’incubo è cominciato quando ha scoperto che sul conto le erano rimasti ...