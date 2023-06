123 euro in più nello stipendio di giugno | a chi spettano

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’inflazione galoppa e la busta paga si adegua per contrastare il carovita: per il mese diil contratto dei metalmeccanici prevede un incremento medio di circa 123,40. Cosa sono le clausole di salvaguardia L’aumento salariale è stato previsto per la categoria dietro accordo fra Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm. I beneficiari sono circa un milione e mezzo di metalmeccanici. L’incremento si deve alla clausola di salvaguardia inserita nell’ultimo rinnovo contrattuale del 5 febbraio 2021 che adegua le retribuzioni all’aumentare del costo della vita. L’effetto della clausola consiste in un aumento sui minimi retributivi ancorato all’inflazione dell’anno precedente. L’aumento segue infatti la pubblicazione da parte dell’Istat dei dati consuntivi sull’inflazione Ipca (Indice dei prezzi al consumo) al netto dei beni energetici importati ...

97 euro C3 = +123,40 euro per uno stipendio pari a 1.993,04 euro B1 = +132,26 euro per uno stipendio pari a 2.136,25 euro B2 = +141,90 euro per uno stipendio pari a 2.291,85 euro B3 = +158,41 euro per ...I metalmeccanici godranno di un incremento sui minimi pari a 123,40 euro medi mensili. Il totale sarà di 96,4 euro in più rispetto a quanto previsto ...