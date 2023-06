10 piccoli gesti per essere un vero turista green

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ci sono tanti modi perun cittadino migliore, attento all’ambiente e con un’impronta di carbonio, o carbon footprint, limitata. Allo stesso modo si puòun viaggiatore sostenibile. Basta mettere in praticasemplici, spesso scontati, che possono però fare la differenza. In questo articolo scopriamo 10 azioni per far sì che il nostro viaggio sia a basso impatto ambientale. Scegliere una destinazione che si impegna per la sostenibilità Molti Paesi e città stanno riducendo coraggiosamente le proprie emissioni di carbonio, scegliere una di queste mete può fare la differenza. Il Costa Rica è un esempio lampante, in quanto già produce il 98% dell’elettricità da fonti rinnovabili – inoltre più del 25% di questo paese biodiverso è già stato dichiarato zona di conservazione. Stoccolma si sta impegnando a diventare ...