10 accessori da viaggio eco-friendly per turisti sostenibili

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 giugno 2023) Unsostenibile inizia prima partire: ciò che mettiamo in valigia richiede altrettanta considerazione dei luoghi che visitiamo, per quanto riguarda l’impatto su persone e pianeta. Non solo una lista ben pensata ci evita di trasportare peso extra, ma consente anche di ridurre l’impronta di carbonio durante l’esplorazione del mondo. Ciò non significa limitarsi all’essenziale, ma piuttosto riflettere attentamente su come gli oggetti che mettiamo in valigia, e acquistiamo, influenzano il pianeta durante il loro ciclo di vita. Optare per prodotti che utilizzano materialie riducono al minimo la plastica è un ottimo punto di partenza, ma ci sono molti altri modi per fare scelte migliori, specialmente quando si tratta dei gadget di uso quotidiano su cui ci affidiamo per rendere la vita più facile e piacevole. Cerca marchi che offrono ...