Zone alluvionate | solo colloquio orale per maturità ed esami di terza media

(Di giovedì 8 giugno 2023) I ragazzi che dovranno affrontare l'esame die lanelledella Romagna farannoune non saranno necessari i requisiti delle prove Invalsi e del limite minimo di duecento giorni per l'anno scolastico. ll ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato oggi l'ordinanza con le disposizioni riguardanti la validità dell'anno scolastico.Plessi scolastici alluvionatiGli studenti che dovranno affrontare lasono circa 3.300 nel Forlivese e circa 2.900 nel Ravennate. I plessi scolastici che hanno avuto danni da allagamenti e frane sono, secondo le prime stime, 105 e coinvolgono 150mila studenti.

...stessi e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle...effettuato per assicurare una regolare conclusione dell'anno scolastico nelle aree, ...- - > Molti maturandi si sono preparati all'esame spalando il fango - Fotogramma . Maturità soltanto orale per gli studenti delledell'Emilia Romagna. Lo stabilisce un'ordinanza firmata in queste ore dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Dopo lo stanziamento straordinario di 20 milioni ...vedi anche Guerra Ucraina, Zelensky visita lea Kherson. FOTO FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Alluvione Emilia - Romagna, Mattarella: "Ripartenza senza resa" '...

Croce Rossa, sos mine nelle zone alluvionate Agenzia ANSA

Il ministro Valditara ha firmato l'ordinanza: «Garantiamo un Esame serio e allo stesso tempo adeguato a una situazione complessa» ...(LaPresse) – Maturità solo orale per i ragazzi dell’Emilia Romagna, messa in ginocchio dall’alluvione. Milano, 8 giu. Il ministro dell’Istruzione e del Merito… Leggi ...