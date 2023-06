Zerocalcare raddoppia | su Netflix ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – “Più complessa per il formato e più divisiva per i temi politici trattati”. Con questi due aggettivi, al secolo Michele Rech, descrive la nuova serie d’animazione tv in sei episodi pernon mial debutto domani; la seconda dopo il felice esordio con ‘Strappare lungo i bordi’, anche se era stata pensata e scritta prima. “Ma non era ancora da fare”, sottolinea durante la presentazione a Roma all’ex Mattatoio di Testaccio. “La prima esperienza mi ha fatto capire i miei limiti ma anche il modo per colmarli: a quel punto, mi sono sentito sicuro per quest’altra serie”, confessa. Il titolo è ispirato dall’omonimo brano del cantautore romano Path. Quanto all’affermazione che contiene, “non è una mia esclamazione, semmai è un ...

affronta direttamente il tema delle migrazioni, specifica che "chi è contro l'accoglienza non è per forza un fascista, anche se oramai pare non essere più un ostacolo provenire ...affronta direttamente il tema delle migrazioni, specifica che "chi è contro l'accoglienza non è per forza un fascista, anche se oramai pare non essere più un ostacolo provenire ...

Zerocalcare raddoppia, su Netflix 'Questo mondo non mi renderà ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Più complessa per il formato e più divisiva per i temi politici trattati”. Con questi due aggettivi Zerocalcare, al secolo Michele Rech, descrive la nuova serie d’animazione tv in sei e ...