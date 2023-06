Zerocalcare «mena duro» in Questo mondo non mi renderà cattivo Vanity Fair Italia

Entrare nell'universo di Zerocalcare vuol dire mettersi a disposizione di possibili ... Questo mondo non mi renderà cattivo coinvolge un po' meno rispetto a Strappare lungo i bordi, forse si dilunga ...Finora, quella di Zerocalcare su Netflix è una solida conferma. Non incisiva come Strappare Lungo i Bordi, ma è detta l'ultima parola.