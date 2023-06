(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – L’del bacino della diga di Kakhovka si sta avvicinando al livello “critico” al di sotto del quale non sarà più possibile pompare l’per il sistema di raffreddamento della centrale nucleare di. E’ l’lanciato dal direttore generale della società statale ucraina, Ukrhydroenergo spiegando che ora il livello dell’è sceso a 12,83 metri. “Ci avviciniamo al punto critico: 12,70 metri, sotto il quale non si potrà pompare l’”, ha scritto su Telegram Igor Syrota. Intanto, il presidente della società ucraina nucleare Energoatom, Petro Kotin, ha fatto sapere che la riserva per il raffreddamento dirimane a un livello massimo di 16,6 metri, sufficienti a soddisfare le necessità della centrale. L'articolo ...

...di Kakhovka si sta avvicinando al livello 'critico' al di sotto del quale non sarà più possibile pompare l'acqua per il sistema di raffreddamento della centrale nucleare di. E' l'...... arriva l'. Il 'gigante caduto', voluto da Stalin sul fiume Dnipro , non può più fornire acqua sufficiente per raffreddare i reattori della centrale nucleare di. Lo ha riferito l'...Il livello dell'acqua è 'al di sotto del punto critico di 12,7 metr i', il che significa che non può più rifornire 'i bacini della centrale nucleare diper raffreddare l'impianto', ha ...

Zaporizhzhia, allarme Kiev: poca acqua per raffreddare i reattori Adnkronos

Una donna mentre li riprende spiega: "Non possiamo prenderli perché abbiamo una barca molto leggera che potrebbero rovesciare". Situazione critica nella regione di Kherson, in Ucraina. Tre maiali sono ...Sul fronte la situazione è confusa: gli ucraini ammettono di incontrare una ‘forte resistenza’ dei russi, che reagiscono con ogni mezzo ...