Zancan | «L’Inter ci arriva bene alla finale Protagonisti? Ne dico 2!»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Manchester City-Inter fra due giorni. La finalissima di Istanbul di Champions League sta perre,la presenta a suo modo citando due giocatori STATO DI FORMA OK ? Federicopresenta il match di Istanbul fra nerazzurri e Manchester City: «Vero che l’avversario è molto forte, maci. Cidi testa e ha un obiettivo straordinario davanti. Inoltre, ha la consapevolezza dirci al top fisicamente. Come collettivo ha convinto di recente con tutti i giocatori. Ma se devo prendere un giocatore,Federico Dimarco che ha fatto quest’anno un salto in avanti veramente notevole. Per quello che può dare in avanti, per i cross, per ...