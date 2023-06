WWE | Simpatico aneddoto sull’ultima puntata di Raw

(Di giovedì 8 giugno 2023) La WWE è una delle federazioni piu’ “cariche” di impegni nel panorama mondiale. All’organizzazione dei vari tour ed eventi si è aggiunta la questione della cessione al fondo Endeavor ed il Draft e quindi dietro le quinte è sempre piu’ massiccio il lavoro da preparare. In questi casi è decisamente meglio “anticiparsi con il lavoro”, tant’è che Sean Sapp ha voluto rivelare unquanto interessantein merito alla ultimadi Raw. In largo anticipo “Molte delle vignette che sono stato mostrate nelladi Raw sono state registrate diverse settimane fa prima di essere mandate in onda. Ci è stato detto che i talenti hanno apprezzato molto la produzione delle stesse.“

